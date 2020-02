Por seu lado, António Costa destacou a posição assumida pelos “Amigos da Coesão”, da qual está a dar conta hoje em Bruxelas a vários dirigentes europeus, no sentido de defender a política de coesão como uma política “absolutamente fundamental”, em conjunto com a Política Agrícola Comum, e sublinhou que o Parlamento Europeu tem uma palavra decisiva neste processo, pelo que a “minoria” no Conselho Europeu que defende cortes deve ter isso em consideração.

“Convém nunca esquecer que, no fim deste processo, é ao Parlamento que cabe aprovar o orçamento e, portanto, o Conselho tem que trabalhar para poder apresentar um orçamento que possa ser aprovado pelo PE, e que o possa ser sem atrasos, porque a Europa e a economia europeia precisam de decisões rápidas, e não de novos adiamentos”, observou.

Perspetivando a cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da UE agendada para 20 de fevereiro próximo, para discutir o orçamento plurianual da União pós-2020, o primeiro-ministro reafirmou que é “fundamental que haja avanços”, pois “todo o atraso na aprovação deste quadro criará muitos problemas à economia europeia”.

“A atitude correta do Conselho é procurar evitar crises institucionais, trabalhar com base na proposta da Comissão e procurar aproximar-se da posição do PE, que é quem tem o poder de aprovar no final o orçamento”, disse, apelando a uma “concertação institucional”.

Questionado sobre se Portugal estará disposto a vetar um compromisso que fique aquém das suas posições, atendendo a que neste momento há posições extremadas entre os países contribuintes líquidos, que pretendem cortes no orçamento sobretudo face à saída do Reino Unido do bloco europeu, e os “Amigos da Coesão”, Costa considerou que as posições “não estão extremadas”, porque o Parlamento, a Comissão Europeia e “uma esmagadora maioria de países no Conselho” partilham “uma posição muito clara” contra cortes na política de coesão, na PAC e em defesa de uma “capacidade de investir nas novas ambições”.

“Portanto, eu acho que já uma posição genericamente consensual e uma pequena minoria que se opõe. Portanto, eu espero que essa pequena minoria avance, tendo em conta que não pode ir contra a maioria, porque é assim a vida democrática”, disse, provocando o riso de Sassoli.

Costa mantém hoje em Bruxelas uma série de encontros em Bruxelas com altos responsáveis europeus, incluindo o presidente do Conselho, para dar conta das conclusões da cimeira dos “Amigos da Coesão” sobre o orçamento plurianual comunitário, quatro dias depois da reunião de Beja, que juntou representantes de 17 Estados-membros, e a cerca de duas semanas de um Conselho Europeu extraordinário na capital belga.

Antes da reunião com Sassoli, Costa encontrou-se com os presidentes das comissões parlamentares de Desenvolvimento Regional e de Orçamentos, e para hoje tem ainda previstos, entre outros, encontros com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que chamou a si a condução das negociações entre os 27 e presidirá aos trabalhos do Conselho Europeu extraordinária de 20 de fevereiro, assim como com os presidentes do Comité das Regiões e do Comité Económico e Social Europeu, estes dois últimos órgãos consultivos da UE.

A todos os dirigentes europeus, o primeiro-ministro dá conta dos resultados da reunião de Beja, na qual os “Amigos da Coesão” reafirmaram a sua firme oposição a cortes nesta política no futuro quadro financeiro da União Europeia para 2021-2027, defendendo que deve ser pelo menos mantido o financiamento do quadro ainda em vigor (2014-2020) em termos reais.