Segundo os liberais, uma notícia de quarta-feira “dá conta que o mesmo secretário de Estado contratou um militante do PS, seu apoiante para motorista é um bom exemplo de tudo o que está mal na política portuguesa”.

“Este já não é nem o primeiro, nem segundo, nem terceiro caso de falta de ética, no mínimo, deste secretário de Estado e, por isso, a Iniciativa Liberal exige a sua demissão imediata”, refere.

No debate de hoje, o líder demissionário do Chega questionou também o primeiro-ministro sobre as dívidas do Estado a fornecedores, considerando que “muito falta fazer nessa matéria”.

“Onde, e como, estão a ser feitos esses pagamentos, qual é o prazo – se é que existe um prazo – para o pagamento final dessa dívidas a privados e quando é que poderemos finalmente ter uma luz ao fundo do túnel sobre isto”, quis saber André Ventura.

Em resposta, António Costa afirmou que “no final do ano o Estado fez um grande esforço” para “poder pagar e reduzir significativamente esse montante de dívida”.

“No final do mês de março, o total da dívida era de 433 milhões, menos 312 milhões do que em março do ano passado, e menos 180 milhões do que em fevereiro”, salientou o primeiro-ministro, frisando que “o Estado está a pagar, vai continuara a pagar e vai continuar o esforço para reduzir os prazos de pagamento”.