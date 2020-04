No dia em que foram conhecidas as medidas para o desconfinamento, António Costa está no 'Telejornal' da RTP para responder às questões dos jornalistas António José Teixeira e Carlos Daniel.

Questionado pelos jornalistas se estas medidas, hoje anunciadas, não podem "alterar a mensagem" para ficar em casa, António Costa respondeu que não regressaremos à normalidade enquanto não houver vacina ou tratamento. "A mensagem continua a ser: fique em casa", declarou. O primeiro-ministro justificou, de seguida, que não seria "suportável", para a sociedade e para a economia, continuar com os "níveis de restrições" que estarão em vigor até domingo. "Temos de aprender a conviver com o vírus", acrescentou. Isto porque, de acordo com o líder do executivo, "o regresso à normalidade que tínhamos em fevereiro não vai voltar já". "Estabelecemos um calendário (...) com o compromisso de avaliarmos de 15 em 15 dias se estamos em condições de dar o passo seguinte. Temos de estar preparados para chegar a 14 de maio e dizer que não temos condições dar o passo seguinte. Ou, pior ainda, retirar algumas das restrições que libertámos". "Cada vez que eliminarmos uma restrição, o risco de contaminação aumenta", disse referindo-se às novas medidas para o desconfinamento. No próximo mês, "vamos ter mais liberdade, mas mais liberdade significa mais responsabilidade". Covid-19. Máscaras obrigatórias, teletrabalho até junho e o regresso do futebol. Eis as regras para a reabertura Ver artigo Portugal está em estado de emergência até às 24:00 de sábado e às 00:00 de domingo passa para situação de calamidade, tendo o Governo aprovado hoje o plano de desconfinamento. Portugal regista hoje 989 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 25.045 infetados (mais 540), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.