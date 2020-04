Em entrevista com Cristina Ferreira, na SIC, o primeiro-ministro assumiu que este é um momento assustador para todos os portugueses, sobretudo pela incerteza de saber quanto tempo a atual situação vai durar.

"Nós só podemos viver este momento sentindo todos que estamos a ser sinceros uns com os outros e temos de ter confiança para viver esta situação", começou por sinalizar António Costa.

"Nós não sabemos se vamos estar assim um mês, dois meses, três meses e isso obviamente é assustador para todos e nós temos de criar as condições para criar aqui uma capsula de proteção para podermos atravessar período de dois ou três meses, de forma a podermos retomar a normalidade da vida", acrescentou.

O primeiro-ministro assumiu que "o sonho que todos temos era que no final deste mês de abril pudessemos começar a abrir um pouco as portas", mas assumiu que nesta fase ainda ninguém sabe dizer se tal será possível.

Esta garantia não pode ser dada porque "temos um vírus novo, que os próprios cientistas vão conhecendo um bocadinho mais ao nível do comportamento" e porque "ainda estamos na fase em que estamos a aumentar os casos", sendo que "os últimos dias dizem-nos que o ritmo de crescimento está menor".

"Este não é ano de fazermos grandes almoços de Páscoa"

No entanto, alertou, este "este momento é perigosíssimo. Primeiro porque há a Páscoa e esse é um momento muito difícil para todos nós percebermos que vamos ter viver a Páscoa de forma radicalmente diferente àquela que estamos habituados", disse.

No entanto, ressalvou, "se os nossos números são bons são sobretudo graças à grande disciplina dos portugueses. Nós não conseguiríamos ter um polícia em cada rua (...), tem sido s disciplina de cada um".

Passando a questões práticas, o primeiro-ministro lembrou que esta Páscoa "as pessoas não podem ir à terra visitar os seus familiares, (...) este ano temos de dizer aos imigrantes que não venham — além do mais, se vierem, não podem sair de casa; as famílias numerosas vão ter de estar juntas separadas nas suas próprias casas. Este não é ano de fazermos grandes almoços de Páscoa", concluiu.

Assumindo que estamos a viver "um momento único", Costa disse que o que lhe "dá força e energia é o exemplo extraordinário" dos "profissionais de saúde que estão na linha da frente" e das "pessoas que estão resguardadas nas sua casa".

Sobre a dificuldade de explicar à população mais velha a necessidade do isolamento social, sobretudo em época festiva, António Costa disse que "esta doença em princípio para as pessoas que têm saúde normal e abaixo dos 65 anos leva tempo a passar, mas não tem riscos particularmente significativos. Mas para quem mais de 65, ou particularmente mais de 70 ou 80 anos, é muitíssimo mais perigosa".

"São mesmo os mais idosos que têm mais necessidade de se proteger, exactamente porque são aqueles que são mais susceptíveis de ficar contaminados, sendo contaminados vão ter consequências mais graves, é mais difícil tratar e correm maior risco de vida", reiterou.

Ninguém vai perder o ano letivo

Questionado sobre os receios dos alunos, sobretudo aqueles que têm exames este ano ou se encontram em fase se transição — como acontece do ensino secundário para o ensino superior —, António Costa quis deixar a garantia de que ninguém vai perder o ano.

"Não não podemos perder anos. Nós temos de salvar o ano, assegurando a todos a maior justiça na avaliação", disse.

O primeiro-ministro reconheceu ainda que a Internet não chega a todos e adiantou que está a ser estudada uma solução para a distribuição de conteúdos pelos alunos do país através da televisão. No entanto, ressalvou, há hoje dezenas de disciplinas pelo que a organização de uma grelha de conteúdos em formato "teleescola" é mais difícil.

A par vão continuar a ser utilizadas pelas escolas todas as plataformas digitais a que se tem recorrido para que os alunos continuem a ter acesso a conteúdos formativos e está a "estudar-se ao máximo as oportunidades de a escola poder reabrir na medida do possível".

Sem querer adiantar quando é que os estabelecimentos de ensino vão voltar a abril, Costa disse que o Governo espera um parecer técnico no próximo dia 7 de abril e irá decidir no dia 9 de abril. Todavia, não descurou uma prorrogação do encerramento das escolas pelo menos até ao início do mês de maio.

Relativamente aos apoios às famílias que ficam com os menores de 12 anos em casa, António Costa explicou que a presente situação obrigou à criação de um apoio específico em que 1/3 do valor é assegurado pelo Estado, o outro 1/3 pela entidade empregadora e, por fim, 1/3 corresponde a sacrifício de vencimento por parte do trabalhador. Esta solução apenas está em vigor pelo período em que era expectável que as escolas estivessem abertas, excluindo-se por isso o período das férias da Páscoa, e para crianças com menos de três anos, já que as creches não encerram.