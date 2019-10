"Queria, em primeiro lugar, saudar as portuguesas e os portugueses por este dia eleitoral e saúdo todos por igual", os que votaram e os que "decidiram não exercer o seu direito de voto", começou por dizer António Costa. "Todos juntos devemos trabalhar para que nos próximos atos eleitorais consigamos reduzir a abstenção", reforçou.

"As eleições só existem porque há alternativas, por isso quero saudar todos os que contribuíram para o enriquecimento da nossa democracia", continuou.

O secretário-geral do PS considerou hoje o seu partido venceu e reforçou a sua posição política no parlamento, aumentando em número de mandatos e de votos, tendo triunfado em 15 dos círculos do território nacional.

"O PS não é só um grande partido popular, é também um grande partido nacional", declarou o líder socialista, numa declaração inicial em que referiu que o seu partido "reforçou a sua posição" no parlamento face às legislativas de 2015.

"Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte", vincou António Costa perante as centenas de apoiantes do partido no Hotel Altis, em Lisboa, onde a direção do PS esteve reunida para analisar os resultados eleitorais desta noite.

O também primeiro-ministro revelou que o partido vai estabelecer contactos com o PAN para “um acordo político no horizonte da legislatura”, assim como com o Livre, que elegeu pela primeira vez um deputado, e “cuja presença no parlamento” o PS entende “como um reforço da solução política que produziu boas políticas e, sobretudo, bons resultados”.