Na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, realizada este sábado, António Costa, afirmou que na sede do conselho Europeu “há vários países que resistem a que seja rapidamente aprovada a proposta da comissão Europeia”, para o plano de recuperação económica.

No entanto, Costa garantiu que no próximo mês será feito “um enorme esforço para que não se desperdice a oportunidade de ainda em julho ser aprovado não só o próximo quadro financeiro purianual, mas também o plano de recuperação proposto pela Comissão Europeia”. De acordo com o Primeiro-Ministro, “isso é absolutamente vital, para que em janeiro possamos ter todas as condições para iniciar esse programa de recuperação”.

António Costa vincou também que esta não é apenas uma necessidade dos países do Sul da Europa, mas “uma necessidade de todos os países da União Europeia”, porque quando se vive “num mercado único (…) todos somos essenciais para que essa recuperação possa existir. Esta é mesmo uma daqueles situações onde não há dois caminhos. Ou saímos todos juntos da crise ou ninguém vai sair da crise, portanto, esta é uma batalha na qual nos temos de empenhar e que temos de ganhar”, declarou.