Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, figura pioneira da arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje à tarde, na sua casa, em Lisboa, aos 98 anos, confirmou o SAPO24.

"O país tem para com Gonçalo Ribeiro Telles uma enorme dívida de gratidão, quer no lançamento das bases da política ambiental em Portugal, quer no desenvolvimento de uma consciência ecológica", escreve António Costa numa mensagem publicada na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro considera que Gonçalo Ribeiro Telles foi "um homem à frente do seu tempo".

"As ideias que defendia há 50 anos e eram então consideradas utópicas são hoje comummente aceites. A sua perda é inestimável. O seu legado, felizmente, perdura, e somos todos seus beneficiários", acrescenta o líder do executivo.

"A Casa dos Vinte e Quatro foi durante muito tempo aquilo que hoje chamamos a Assembleia Municipal de Lisboa, mas estar aqui é também uma oportunidade para prestar homenagem ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, uma grande figura do país e não apenas da cidade", declarou António Costa, tendo a escutá-lo o cardeal patriarca D. Manuel Clemente, D. Duarte Pio, além do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

No breve discurso que proferiu, António Costa referiu-se ao arquiteto paisagista como "uma figura inspiradora e transformadora do país, assim como do pensamento em Portugal", apontando depois, entre outros exemplos, a autoria "de obras maravilhosas publicadas sobre a floresta".

Fundação Calouste Gulbenkian

O Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian expressou “profundo pesar” pela morte do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, hoje, aos 98 anos, “figura ímpar” ligada àquela instituição “desde o primeiro momento”.

Num comunicado hoje divulgado pela fundação, a sua presidente, Isabel Mota, recorda “o amigo e visionário que inspirou gerações de arquitetos paisagistas, responsável, em conjunto com António Viana Barreto, pelo desenho do jardim da Fundação Gulbenkian [em Lisboa], um espaço que se tornou emblemático para todos os que diariamente aqui esquecem o bulício da cidade”.

Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, morreu hoje à tarde, em casa, em Lisboa, rodeado por familiares, revelou à agência Lusa fonte próxima da família.

A presidente da Fundação Calouste Gulbenkian lembra que o arquiteto era um “incansável defensor das cidades ecológicas e humanizadas, das reservas e parques naturais, dos jardins e das hortas urbanas, perante a ameaça constante dos interesses privados e corporativos”.

“Nunca é demais realçar o espírito de um homem à frente do seu tempo que viu, como poucos, o que reservava o futuro numa altura em que os alarmes das crise ecológica e climática ainda não soavam com a força de hoje. Um homem profundamente cansado de ter razão que tantas vezes viu a cidade tomar um rumo contrário à visão que, sabiamente, defendia, baseada num profundo conhecimento e num amplo bom-senso”, refere Isabel Mota.

Gonçalo Ribeiro Telles, “que apreciava o carácter dinâmico dos jardins, tão ligado ao movimento da vida, como gostava de dizer, com elementos que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, ficará para sempre ligado” à Fundação Calouste Gulbenkian e ao “jardim admirável que ajudou a criar” na zona da Praça de Espanha.

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, lembrando-o como um "lutador pelas liberdades e a democracia" e uma "consciência crítica" no plano ambiental.

Gonçalo Pereira Ribeiro Telles morreu hoje à tarde, na sua casa, em Lisboa, aos 98 anos.

"Respeitado humana, profissional e politicamente por amigos, colegas e adversários, e pelos portugueses em geral, Gonçalo Ribeiro Telles deixa um legado alcançado por poucos", lê-se numa nota do chefe de Estado publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que, enquanto "militante político e cívico", Gonçalo Ribeiro Telles "foi fundador do Centro Nacional de Cultura e integrou vários movimentos da oposição monárquica no antigo regime, tendo sido também um dos fundadores e o mais destacado dirigente do Partido Popular Monárquico (PPM)".

O Presidente da República acrescenta que Ribeiro Telles exerceu "diversos cargos governativos na área do ambiente, nomeadamente durante os governos provisórios em 1974 e 1975, mas principalmente nos da Aliança Democrática (AD), da qual foi fundador e deputado".

No seu entender, foi uma "figura determinante na consolidação e alternativa na democracia portuguesa".

"Como ambientalista com responsabilidades públicas, representou desde cedo, e durante décadas, uma consciência crítica esclarecida, contribuindo igualmente para importantes atos legislativos como a Lei de Bases do Ambiente ou a Lei do Impacto Ambiental, combates que prolongou na fundação de um partido ambientalista, o Movimento Partido da Terra (MTP)", considera.

"Pioneiro em Portugal das grandes questões que hoje, mais do que nunca, se mostram decisivas, homem de grande serenidade e de grandes convicções, é com emoção e saudade que me despeço de Gonçalo Ribeiro Telles, amigo de longa data, a cuja família envio sentidas condolências", escreve Marcelo Rebelo de Sousa.

Casa da Arquitetura destaca “papel fundamental” no planeamento

O diretor da Casa da Arquitetura, em Matosinhos, disse hoje à Lusa que o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles teve um “papel fundamental” na colocação do planeamento e ordenamento territorial na “ordem do dia”.

Dizendo que a morte de Gonçalo Ribeiro Telles é uma “enorme perda” para o mundo da arquitetura e sociedade portuguesa e expressando o seu pesar, Nuno Sampaio referiu que, além de uma “grande referência” nesta área, era um homem de uma “enorme cultura e dimensão”.

Para Nuno Sampaio, Ribeiro Telles colocou as questões do planeamento urbano e territoriais “como ninguém" na sociedade civil.

Por isso, o diretor da Casa da Arquitetura considerou que este teve um “papel fundamental” no entendimento que a sociedade tem hoje do ordenamento e planeamento.

“Conseguiu colocar estas preocupações à sociedade numa época em que estes temas eram poucos discutidos”, vincou.

O Livre

O Livre lamentou hoje a morte do arquiteto e fundador do PPM Gonçalo Ribeiro Telles, acreditando que “o seu pensamento ecologista perdurará” e que a luta por um meio ambiente mais sustentável deixa “inúmeros herdeiros”.

“Ribeiro Telles partiu mas o seu pensamento ecologista perdurará”, pode ler-se na nota de pesar do Livre, enviada às redações.

Destacando o seu percurso enquanto “figura pioneira do movimento ecologista em Portugal”, o partido da papoila lembrou que “Ribeiro Telles ajudou a escrever com Fernando Santos Pessoa e outras figuras” o nº1 do artigo 66 da Constituição Portuguesa, que estabelece que “todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”.

“Ribeiro Telles partiu mas o seu pensamento, bem ilustrado neste artigo da Constituição, perdurará, e a sua luta por um meio ambiente mais sustentável e equilibrado deixa inúmeros herdeiros em Portugal”, adiantaram.

O partido recordou ainda a “importância que a criação da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN) tiveram para a modernização do ordenamento do território, em Portugal, lamentando a forma como estes importantes instrumentos foram sendo desconstruídos em governos posteriores”.

O Governo decidiu decretar um dia de luto nacional, na quinta-feira, pela morte do arquiteto paisagista e fundador do PPM (Partido Popular Monárquico), Gonçalo Ribeiro Telles.