"A pandemia não acabou nem acabará enquanto não tivermos tratamento e uma vacina. Ninguém sabe quando será. Não podemos baixar a guarda e controlar a pandemia tem de continuar a ser a primeira prioridade de todos", frisou António Costa esta segunda-feira na abertura da Conferência Nacional do PS, no auditório do Convento de São Francisco, em Coimbra.

O secretário-geral do Partido Socialista enfatizou a necessidade dos partidos políticos continuarem a trabalhar, desde que sejam cumpridas as regras e normas da DGS — sem que a "pandemia fique descontrolada". Todavia, deu conta de que é preciso continuar a reforçar a luta contra a covid-19.

Depois de salientar que não se pode prejudicar "esta geração de crianças e jovens" e frisar a importância do início das aulas, explicou esta medida trará um aumento de risco de contágio. Contudo, o primeiro-ministrou sublinhou a importância da escola pública e do ensino presencial para "combater as desigualdades".

Escola pública e ensino presencial essenciais

"As escolas não podem encerrar todas nem podemos ter um nível de ensino à distância que tivemos no ano passado. Sabemos bem e ficou claro: a escola pública e o ensino presencial são condições fundamentais para combater as desigualdades", disse.

"Há sempre um aluno ou professor que vai estar infetado. E temos de saber muito claramente aquilo que acontecesse a essa turma ou esses alunos. Temos que evitar que uma pessoa contaminada [signifique] que toda a escola encerre", completou.

Ou seja, a realização de testes é fundamental — daí que o aumento da capacidade de realização dos mesmos seja uma das medidas fundamentais no combate à prevenção, temática que serviu de mote para que António Costa fizesse um apelo à utilização da aplicação StayAway Covid.

"Descarreguem [a aplicação] nos vossos telemóveis para que cada um seja solidário a avisar todos aqueles com quem esteve em contacto e que possam ter ter sido contagiados. É um dever cívico de todos nós e um dever cívico do qual eu serei o primeiro a dar o exemplo", afirmou.

O primeiro-ministro refere também que é vital recuperar a economia e a necessidade de retirar o país da recessão. "Temos de ir mais longe e superar a crise. Conseguimos há cinco anos, vamos voltar a conseguir", explica.

António Costa está de olhos postos no futuro e frisou que "a resposta à crise não pode ser só de curto prazo" e que por isso é necessário conseguir "mobilizar os recursos ao nosso alcance".

O secretário-geral do PS reforçou a necessidade de contratar mais pessoal para o SNS, assim como aumentar o número de camas em cuidados intensivos ("ainda que não tenhamos verificado na primeira onda aquela situação dramática que vimos noutros países"), para que Portugal alcance a média europeia em 2021.

"O vírus veio revelar desigualdades que já se conheciam"

O líder do executivo frisou que é "fundamental" ter respostas para as desigualdades sociais que o vírus colocou a nu em Portugal. Isto é, o país precisa de investir no seu potencial produtivo para responder melhor às crises. Costa constatou a falta de coesão penaliza o território ("o interior não é menos desenvolvido que o interior por mero acaso"), uma vulnerabilidade que tem de ser colmatada. Para isso, deu conta da necessidade de responder a 4 pontos:

Reforçar o Serviço Nacional de Saúde; Reforçar as necessidades de habitação. Quer as de habitação social como as da renda acessível. É uma medida que "hoje em dia" interessa não só aos jovens que vivem em Lisboa e Porto, mas que agora se estende às grandes cidades; Novas respostas sociais visto que "a covid colocou um problema sanitário" e revelou muitos "dos problemas que já existiam". "Não obstante o esforço das IPSS, das Misericórdias, das Mutualidades, sabemos que efetivamente há aí muitas vulnerabilidades", num país com a "demografia" portuguesa, é necessário "investir em novas respostas sociais" para a população idosa, designadamente, para aumentar as medidas de o apoio domiciliário"; Um "grande investimento" na informatização da administração pública, para continuar a desenvolver o Simplex, "um trabalho sem fim". Isto é, combater a burocracia e diminuir "os custos de contexto".

O Chefe do Governo também salientou que pretende uma "agricultura pujante" e que é necessário investir na formação profissional e na formação de adultos para garantir que "ninguém fica para trás".

O interior, água e cadastro florestal

António Costa sublinhou que o dinheiro vindo da União Europeia não irá para grandes obras. ("Portugal já tem muitas e boas estradas.")

Ou seja, os fundos serão canalizados para "pequenas grandes obras" de ligação e não as "grandes infra-estruturas" de ligações de Lisboa ao Porto — "essas têm os seus canais de financiamento próprios".

Enumerando vários traços de ligação do interior, frisou que a missão passa por fazer com que "o interior deixe de ser o interior" para que seja o "eixo de articulação deste grande ibérico" que Portugal tem de construir na Península.

Fazendo referência aos incêndios de 2017, António Costa salientou que o cadastro florestal é para avançar e que "vai ser feito", "doa a quem doer". Isto porque há uma obrigação para com as gerações futuras e, igualmente importante, há "fundos" para aplicar a lei.

O líder do executivo deu conta de um investimento no Alto Alentejo, avançando que está prevista a construção da Barragem do Pisão, para aquela infra-estrutura faça pela região o mesmo que o Alqueva fez pelo restante Alentejo.

Resposta à crise é uma maratona

Em relação a estes programas, o líder socialista considerou fundamental a existência de "um consenso" político e social, porque "o país não tem pela frente uma corrida de cem metros".

"Muitos acreditaram que a covid-19 desaparecia, se estivéssemos 15 dias em estado de emergência e nos fechássemos em casa, mas já percebemos que não é assim. Esta é uma maratona do ponto de vista sanitário. Mas é também uma maratona dos pontos de vista económico e social", advertiu o primeiro-ministro.

Neste ponto, António Costa frisou que não se pode dizer simultaneamente que Portugal enfrenta "a maior crise económica de sempre e esperar que essa crise desapareça amanhã por milagre, se a covid-19 desaparecer".

"Não, a covid-19 vai deixar marcas, porque houve empresas que foram destruídas, há empresas que não vão reabrir e há capital que se perdeu. A recuperação desta crise é um trabalho de fundo e muito exigente", acentuou o secretário-geral do PS.