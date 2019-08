No seu discurso de abertura da VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano (TICAD), António Guterres sublinhou o “progresso substancial” feito pelos países africanos em “numerosas áreas” nos últimos anos e salientou as “vastas oportunidades de comércio e investimento”.

O secretário-geral da ONU disse que para sustentar o desenvolvimento do continente “serão necessários investimentos extensos” em infraestrutura como os transportes e telecomunicações, mas também em “melhorar a educação”, uma área na qual “muito trabalho ainda precisa ser feito”, disse.

“A falta de investimentos suficientes em educação, pesquisa e desenvolvimento… pode condicionar o crescimento de África”, disse Guterres, que também expressou o seu desejo de que o fórum, que se realiza até sexta-feira em Yokohama (sul de Tóquio), “possa fornecer um impulso sustentável”.

Representantes de meia centena de países africanos e organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial ou a União Africana, coorganizadores do fórum com o governo japonês, participam da VII edição do TICAD.