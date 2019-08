Através do seu porta-voz, Stephane Dujarric, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou que o acordo para a cessação das hostilidades, assinado esta quinta-feira pelo Presidente moçambicano e pelo líder da Renamo (maior partido da oposição), é “um passo adiante para a assinatura do acordo de paz definitivo na próxima semana”.

Fonte da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) tinha adiantado esta quinta-feira à Lusa que o acordo de paz final será assinado ainda este mês, mas sem precisar a data.

A nota do secretário-geral, citada pela ONU News, refere ainda que a ONU está com Moçambique “na implementação do acordo e no avanço da paz, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique”.

A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, Myrta Kaulard, esteve na assinatura do acordo, na Gorongosa, no centro de Moçambique.