A força conjunta do G5 Sahel é formada por Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chade.

“Sou a favor do financiamento da ONU com contribuições obrigatórias para a força do G5 Sahel”, disse Guterres numa entrevista transmitida hoje na rádio France Internationale (RFI).

"Mas mesmo isso, na minha opinião, não é o suficiente", sublinhou.

"Estou totalmente convencido de que não estamos a vencer a guerra contra o terrorismo no Sahel e que devemos fortalecer esta operação", alertou Guterres.

"Estou a aguardar propostas concretas feitas à comunidade internacional", disse, nomeadamente para uma futura reunião em Ougadougou, dos países da África Ocidental.

"Devemos considerar a ameaça do terrorismo em escala continental", disse Guterres numa entrevista em Kinshasa na segunda-feira, terceiro e último dia de sua visita à República Democrática do Congo (RDCongo).