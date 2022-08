De acordo com a Reuters, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai reunir-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e com o presidente turco, Tayyip Erdogan, na Ucrânia na próxima quinta-feira. A notícia foi avançada por Stephane Dujarric, porta-voz da ONU.

"Por convite do presidente Volodimir Zelensky, o secretário-geral estará em Lviv na quinta-feira para participar de uma reunião trilateral com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o líder ucraniano", disse o porta-vox.

Guterres vai encontrar-se com Zelenskiy em Lviv, no oeste da Ucrânia, e pretende discutir a situação na central nuclear de Zaporizhzhia, além de encontrar uma solução política para o conflito com a Rússia.

É ainda referido que na sexta-feira Guterres vai visitar o porto de Odesa, no Mar Negro, de onde são exportados cereais. De recordar que foi assinado, em julho, por Kiev e Moscovo, com mediação da Turquia e sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), um acordo para a exportação de cereais ucranianos, bloqueada após a ofensiva russa na Ucrânia.

Já no sábado, o secretário-geral da ONU vai visitar o Centro de Coordenação Conjunta em Istambul, na Turquia, composto por funcionários russos, ucranianos, turcos e por funcionários da ONU que supervisionam as exportações de cereais e fertilizantes da Ucrânia para o Mar Negro.