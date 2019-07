“Estamos hoje aqui com total disponibilidade para ouvir aquilo que vai ser a postura dos sindicatos, disponíveis para chegar a um entendimento dentro daquilo que é um aumento de 300 euros para o próximo ano para estes motoristas e no fundo perceber qual é o incumprimento que a ANTRAM efetivamente criou, na justa medida em que só hoje é que podemos apresentar as nossas contrapropostas”, disse aos jornalistas André Matias de Almeida, advogado e representante da ANTRAM, à entrada para a reunião entre os sindicatos representativos dos camionistas e a associação empresarial do setor, sob a mediação do Ministério do Trabalho.

André Matias de Almeida esclareceu também que pretende ouvir as explicações da FECTRANS, sobre as acusações de a ANTRAM não estar a cumprir o acordo coletivo de trabalho.

“Tudo o que são ameaças causam entropia naquilo que é a boa fé negocial de qualquer das partes”, acrescentou.

Também à entrada para a reunião, José Oliveira, da FECTRANS, afirmou esperar que a ANTRAM responda às propostas apresentadas pelo sindicato e que, no final da reunião, tomará as posições que achar necessárias “para responder as reivindicações dos trabalhadores e à melhoria geral dos salários neste setor”.

Os sindicatos representativos dos camionistas e a associação empresarial do setor voltam hoje à mesa de negociações, sob a mediação do Ministério do Trabalho, mas com uma ameaça de greve para meados de agosto.

Os sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias anunciaram no dia 06, após o seu 1.º Congresso Nacional, uma paralisação, como início a 12 de agosto.