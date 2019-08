“Penso que o que tem de mudar são as ideias e os pressupostos. Este rosto do sindicato, que penso que não mudou porque já era o presidente do sindicato e exercia a sua função com toda a propriedade, deve compreender que, à semelhança do que aconteceu com a Fectrans [Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações] e com o SIMM [Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias], [se] encetasse um diálogo, baixasse as armas e tirasse a espada sob a cabeça da Antram e negociasse” seria mais fácil alcançar um consenso, afirmou André Matias de Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), que falava aos jornalistas, em Lisboa.

O também advogado assegurou que a Antram acredita ser possível chegar a um entendimento com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), mas lembrou que a associação não vai negociar enquanto não for levantado o pré-aviso de greve.

“O que aconteceu na negociação com o SIMM [Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias] e com a Fectrans [Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações] é que a Antram foi além daquilo que já tinha estabelecido. Acreditamos que é possível chegar a um entendimento com o SNMMP desde que, por um lado, se sentem à mesa e, por outro, que não queiram impor um resultado à partida”, defendeu.

No entanto, André Matias de Almeida ressalvou que a negociação terá sempre “duas balizas” – as reivindicações do sindicato “e aquilo que os empregadores podem suportar".