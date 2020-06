O ex-presidente tinha sido condenado, por difamação agravada, a uma multa de 960 euros e ao pagamento de 750 euros ao visado, em decisão de 03 de julho 2019, proferida pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia.

Mas, para o Tribunal da Relação do Porto, as expressões proferidas, embora “agressivas e contundentes” estão “cobertas pela liberdade de expressão constitucionalmente garantida”, ademais que surgiram no âmbito de uma campanha eleitoral “em que arguido e denunciante faziam parte de listas concorrentes”.

Um presidente de uma junta de freguesia, exercendo um cargo público, “tem uma maior exposição e tem de se sujeitar à crítica, a qual é comunitariamente aceite”, acrescentou o tribunal de recurso em acórdão consultado hoje pela agência Lusa.

Neste processo está em causa um vídeo difundido 29 de setembro de 2017 na rede social Facebook pelo ex-presidente da junta em que rotula o oponente de “psicopata político” e “tiraninho” que “chantageia as pessoas” e que “é um mentiroso compulsivo”.