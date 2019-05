O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente referiu hoje que a segunda parte do estudo da APA, que está a aferir a qualidade do ar nas imediações da fábrica de extração de óleo de bagaço de azeitona AZPO - Azeites de Portugal, situada perto de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, estará completo em junho, mas adiantou já que os resultados destacam a “importância de acompanhamento mais em permanência da qualidade do ar na zona envolvente mais próxima da fábrica”, devendo o documento “informar as entidades da periodicidade de motorização mais adequada do ponto de vista técnico”.

Atualmente, a monitorização destas emissões é realizada duas vezes por ano, de acordo com a lei.

“Queremos aumentar a frequência de monitorização das emissões, particularmente na época de laboração”, disse Nuno Lacasta, ouvido na Comissão do Ambiente na Assembleia da República, realçando que “hoje, com a produção de olival intensivo”, estas fábricas “laboram muito mais tempo do que há uns anos”.

De acordo com Lacasta, os resultados do estudo, conjugados com a monitorização das emissões das chaminés da empresa, “permitirão aferir da necessidade de novas medidas para reduzir o impacte no ambiente”.