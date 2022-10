Oito meses depois da entrada em vigor da Lei de Bases do Clima e a pouco mais de uma semana do início da Conferência das Nações Unidas, COP27, a empresa que coordenou o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, a Get2C, apresentou um estudo a revelar que apenas 11% das 308 Câmaras Municipais em Portugal já se comprometeram com a Neutralidade Carbónica.

"Este Mapa da Ação Climática Municipal mostra que apenas 35 destes municípios se comprometeram com a neutralidade carbónica e só 3 definiram uma estratégia para a atingir (Cascais, Azambuja e Lisboa), apesar da Lei de Bases do Clima obrigar os municípios a definir um Plano Municipal de Ação Climática até fevereiro de 2024", lê-se na divulgação feita pela Get2C.

De referir que, de acordo com o mapa, apenas Lisboa e Cascais cumprem os quatros requisitos para a neutralidade carbónica, que incluem Estratégia e/ou Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, Estratégia de Energia, Compromisso de Neutralidade Carbónica e Estratégia e/ou Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

A empresa consultora, ainda assim, refere que "41% dos municípios já tem uma Estratégia de Energia, onde são definidos um conjunto de objetivos e medidas que englobam cerca de dois terços das emissões de gases com efeito de estufa a nível nacional1" e "79% das Câmaras Municipais já tem uma Estratégia de Adaptação, revelando uma maior preparação dos Municípios para enfrentar as consequências das alterações climáticas".

Como principais barreiras ao desenvolvimento de estratégias para a neutralidade carbónica, os municípios apontam a falta de financiamento e de recursos humanos qualificados.