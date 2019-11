Cerca de sete mil pessoas encheram uma praça italiana em Modena em protesto contra as políticas do líder de extrema-direita Matteo Salvini, que está em pré-campanha para as eleições regionais em Emilia-Romagna, um bastião de esquerda, que se disputam a 26 de janeiro.

A música 'Bella Ciao' — com renovada popularidade graças à série espanhola antissistema Casa de Papel — foi o canto de guerra dos milhares que convergiram à Piazza Grande esta segunda-feira, 18 de novembro, como parte de um movimento denominado "Sardinhas".

Este protesto tem lugar depois de um primeiro, em Bolonha, que juntou entre 12 mil a 15 mil pessoas na quinta-feira passada, à noite, debaixo de uma chuva intensa, para contrariar o lançamento da campanha de Lucia Bergonzoni, candidata da Liga, partido de Salvini, que se pretende aliar nestas eleições regionais ao partido de extrema-direita Irmãos de Itália e ao Força Itália de Sílvio Berlusconi.

Escreve o The Guardian que a próxima demonstração está marcada para a cidade costeira de Rimini, na próxima segunda-feira, onde Salvini vai inaugurar a sede regional do Liga.

O líder da Liga quer "libertar Emilia-Romagna da esquerda" nas próximas eleições, afastando do poder o Partido Democrático, de centro-esquerda.