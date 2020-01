A viagem de Shinzo Abe pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Omã tem início no sábado e termina na quarta-feira da próxima semana, indicou o ministro porta-voz do Governo japonês, Yoshihide Suga, em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro japonês pretende discutir com os líderes regionais soluções para reduzir a tensão no Médio Oriente, que aumentou na semana passada após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque aéreo dos EUA em Bagdade.

O Governo de Tóquio também procura a cooperação dos três países para garantir rotas marítimas na região, da qual o Japão obtém 90% do petróleo que consome.

De acordo com o porta-voz do Executivo, Abe pretende também justificar o posicionamento de uma força militar japonesa nas águas da região, anunciado em 27 de dezembro.