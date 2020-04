"As pessoas estão fechadas em casa há mais de um mês e o nosso desporto é praticado precisamente a partir de casa, pelo que este tipo de atividade pode contribuir para minimizar o problema do isolamento", diz o dirigente em entrevista à agência Lusa, explicando que por todo o país mais de dois milhões de pombos continuam a fazer os seus voos diários.

"Nesta altura, devido ao estado de emergência, só são permitidos treinos à volta do pombal, em que soltamos os pombos para voar 40 a 50 quilómetros. Todos os nossos sócios estão a treinar os seus pombos de manhã e à tarde, o que torna o isolamento menos doloroso", conta José Jacinto, que acrescenta ainda que há muitas famílias a aproveitarem estes momentos para conviverem.

Apesar dos animais, e dos columbófilos, se manterem ativos, todas as competições foram adiadas. O presidente da FPC considera que foi a decisão mais "sensata", dado o evoluir da situação pandémica de covid-19, mas realça que a columbofilia é um desporto pouco exposto ao risco de contágio e que, por isso, alimenta a esperança de rapidamente voltar à normalidade.

"Os pombais são em casa de cada columbófilo, que cinco a seis vezes por semana faz o treino em sua casa, de forma individual. Depois, um dia por semana, leva os animais até ao clube, onde são encestados, transportados e largados para regressarem a voar para casa. Por aqui vê-se que não é um desporto que provoque grandes aglomerações de pessoas", considera o presidente da FPC.

Para o responsável federativo, o "único risco que existe é aquando do período do encestamento", que alega que facilmente poderia ser evitado com a introdução de escalas e horários entre os praticantes da modalidade.