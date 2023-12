Uma das atrações turísticas mais populares da Islândia — o spa Blue Lagoon — reabriu pela primeira vez em mais de um mês, apesar dos receios de uma potencial erupção vulcânica, conta o The Guardian.

O spa geotérmico, a sudoeste da capital, fechou a 9 de novembro depois de a península de Reykjanes ter sido atingida por uma onda de mais de 1.000 terramotos em 24 horas, o que levou dezenas de hóspedes a sair do resort em táxis.

Nos dias seguintes, todas as 3.800 pessoas que viviam na cidade vizinha de Grindavík foram retiradas das suas casas. Agora, embora já tenham sido autorizadas a regressar entre as 7h00 e as 21h00 e algumas empresas tenham reaberto, ainda não é possível pernoitar ou passear pela cidade.

Assim, também o Blue Lagoon decidiu voltar a abrir portas. Segundo a administração, a decisão de reabrir no domingo foi tomada em “estreita colaboração com as autoridades”, uma vez que ainda é registada atividade sísmica persistente e continua o alerta de perigo.

Todavia, o spa não está a funcionar na sua plenitude: os hotéis do resort e um dos seus restaurantes permanecem fechados pelo menos até quinta-feira, altura em que se prevê reavaliar a situação.

Para já, os visitantes só podem chegar ao Blue Lagoon através de um determinado serviço de autocarros, devido à construção de obras de defesa após a atividade sísmica inicial no país.