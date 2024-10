Segundo a fonte da empresa gestora do cartão Navegante, estão a ser feitos todos os esforços para a resolução do problema.

“O ataque informático foi devidamente reportado às autoridades e até ao momento ainda não sabemos de onde provem”, explicaram à Lusa, perto das 10h30.

De acordo com a fonte, o cartão Navegante pode ser carregado em todos os locais físicos onde já se podia fazê-lo antes da possibilidade dada este ano pela aplicação móvel.

“É habitual uma grande afluência nesta altura aos locais para a renovação do acesso à gratuitidade do passe que todos os anos tem de ser feita pelos estudantes. Este ano foi prolongado até final de outubro, mas é normal a afluência sobretudo nesta altura, por isso a aplicação era uma forma de evitar filas”, explicou a fonte oficial, lembrando a existência de uma linha para ativar a gratuitidade no caso dos jovens estudantes (218 206 050).

Os utilizadores podem ainda carregar o cartão no multibanco, nas bilheteiras dos operadores de transporte e nas máquinas de venda automática da CP – Comboios de Portugal, do Metropolitano de Lisboa, do Metro Sul do Tejo, da Transtejo/Soflusa e da Fertagus, além da rede de agentes Navegante Payshop.

Segundo o site oficial Navegante a empresa foi vítima de “um ataque informático massivo”.

A publicação partilhada pela empresa refere que se encontra “a trabalhar para disponibilizar todos os serviços tão depressa quanto possível”, sendo que os constrangimentos parecem continuar bem presentes para os utilizadores nesta terça-feira, dia 1.

No Porto, foi anunciado que as lojas Andante vão estar hoje abertas até às 23h00 após uma "sobrecarga do sistema" que causou constrangimentos no carregamento dos passes, disse à Lusa fonte oficial dos Transportes Intermodais do Porto (TIP).

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da entidade que gere o sistema de bilhética Andante, título de transporte público da Área Metropolitana do Porto (AMP), informou que hoje ocorreram "alguns constrangimentos em canais de venda Andante, designadamente, Payshop, SIBS e Topup da App Anda".

"Para mitigar o problema, iremos prolongar o horário de funcionamento das lojas Andante da Trindade, Casa da Música, Hospital de São João e Campanhã, até às 23h00", referiu a mesma fonte.

Os TIP referem que "não se registou um ciberataque no sistema Andante" e os constrangimentos "tiveram origem numa sobrecarga do sistema que suporta a venda remota em alguns canais de vendas, motivado pela elevada simultaneidade de pedidos".

Segundo os TIP, pelas 13h00 "parte destes canais está já em funcionamento normal".

"As Lojas Andante, bilheteiras CP com venda Andante, pontos Andante dos municípios e Máquinas de Venda Automática das estações do Metro do Porto e CP estiveram sempre em atividade plena sem registo de qualquer ocorrência", referiu a fonte oficial dos TIP à Lusa.

A Lusa constatou que, em várias estações do Metro do Porto, como Trindade, Marquês ou D. João II, formaram-se extensas filas junto das máquinas de venda automática, em função dos constrangimentos nos outros canais de carregamento.

Desde abril é possível carregar os passes e bilhetes ocasionais na função Top Up da aplicação Anda, disponível em 'smartphones' com sistema operativo Android e iOS.

Também é possível carregar passes no multibanco, nas máquinas da CP e em agentes Payshop, em alternativa às máquinas de venda automática do metro.

O SAPO24 contactou ambas as empresas para saber mais sobre este tema, mas ainda não obteve resposta.

*Com Lusa