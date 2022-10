Aliás, até os próprios dirigentes dos respetivos clubes podem ser condenados a penas de prisão, caso seja provado o dito apoio às claques que ainda não estão registadas.

"Quando algum clube vier a apoiar um grupo organizado de adeptos que não esteja registado pelo clube, estará a incorrer num crime com pena de prisão de um a três anos, dependendo da dimensão do apoio. Será também crime situações em que os clubes registem os grupos, mas não declararem todos os apoios diretos ou indiretos. Clube e dirigentes podem ser punidos com pena de prisão", disse o secretário de Estado da Juventude e do Desporto em conferência de imprensa.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o uso de material pirotécnico em recintos desportivos também passa a ser crime. Caso sejam usados no exterior, os adeptos identificados podem ser impedidos de entrar no recinto desportivo.