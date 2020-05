O novo coronavírus matou mais de 320 mil pessoas em todo o mundo. Afetando quase cinco milhões de pessoas, continua a expandir-se. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta quarta-feira que o maior número de casos de covid-19 num único dia foi registado em particular nos Estados Unidos, Brasil, Rússia, Arábia Saudita, Índia, Peru e Qatar.

A pandemia paralisou a vida de mais da metade da humanidade, fez naufragar as economias e provocou um medo da vida em sociedade que vai demorar para desaparecer. Na Europa e na Ásia, a esperança de recuperar pouco a pouco a vida normal convive com o medo de uma segunda onda, mas na América Latina e nos Estados Unidos, o pior pode estar por vir, segundo especialistas.

Entre segunda e terça-feira, o Brasil registou 1.179 mortes pelo novo coronavírus, a pior cifra diária desde o começo da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram registados 888 novos óbitos, elevando o total no país a 18.859, e 19.951 novos casos, somando 291.579.

O Brasil é o país mais afetado da América Latina e o terceiro mais castigado do mundo em número de contágios, depois dos Estados Unidos e da Rússia. No entanto, a realidade pode ser muito pior, já que os especialistas afirmam que os números reais podem ser até 15 vezes superiores devido à escassez de testes de diagnóstico.

O pico da pandemia está previsto para o começo de junho no país de 210 milhões de habitantes, que abarca mais da metade dos mais de 30 mil mortos de América Latina e Caribe.

Aumento de contágios na América Latina

São Paulo, o estado mais rico e populoso do Brasil, é o epicentro da doença, com 69.859 casos e 5.363 mortos. É seguido pelo Rio de Janeiro, com 3.237 óbitos e 30.372 contágios.

Em estados do norte e do nordeste, como Ceará, Amazonas e Pernambuco, a propagação da doença provoca situações dramáticas e asfixia os sistemas de saúde.

Apesar desta situação, o presidente Jair Bolsonaro continua a opor-se às medidas de quarentena e distanciamento social, implementadas em vários estados e municípios.

Em poucas semanas, Luiz Henrique Mandetta e o seu sucessor, Nelson Teich, deixaram o comando do ministério da Saúde por divergências com Bolsonaro sobre a gestão da pandemia. Agora, o ministério é dirigido interinamente pelo general Eduardo Pazuello.

Bolsonaro, que minimiza a covid-19, e chegou a chamá-la "gripezinha", considera que uma paralisação da economia no Brasil poderia causar danos maiores que a própria pandemia.

O ministério da Saúde estendeu esta quarta-feira a recomendação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves do novo coronavírus, combinadas com o antibiótico azitromicina, atendendo a um apelo de Bolsonaro, apesar de o medicamento dividir a comunidade mundial sobre a sua eficácia contra o novo coronavírus.