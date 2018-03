Criado em 2011 pelo gigante chinês da Internet Tencent, o Wechat atingiu recentemente mil milhões de perfis de utilizadores. Aquela ‘app’, que une as funções de rede social e carteira digital, é usada no país asiático para fazer compras, através da leitura do código QR, chamar um táxi, apanhar o metro, ou pagar luz e água ou impostos.

Um projeto-piloto lançado no mês passado pelo governo de Cantão, a terceira maior cidade do país, permite aos cidadãos residentes num dos distritos da cidade criar um bilhete de identidade virtual, através da aplicação, que substitui o documento físico.

No entanto, num ‘ranking’ elaborado pela Amnistia Internacional (AI) sobre proteção da privacidade ‘online’, o Wechat surge no último lugar de uma lista com 11 aplicações de mensagens instantâneas, com zero pontos em cem possíveis.

Dados dos utilizadores do Wechat, que incluem hábitos de consumo, fotografias, vídeos, localização, contactos ou conversas pessoais, são “vulneráveis ao escrutínio arbitrário do Governo chinês”, lembra a AI.