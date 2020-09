A Apple anunciou hoje que vai lançar a sua primeira loja 'online' na Índia na próxima semana, com o objetivo de aumentar as vendas num dos mercados mundiais de 'smartphones' com crescimento mais rápido.

Atualmente, a empresa utiliza terceiros retalhistas 'online' e 'offline' para vender os seus produtos no país. O CEO (Chief Executive Officer) da Apple, Tim Cook, disse num 'tweet' que a empresa "mal pode esperar para se ligar aos clientes e expandir o apoio na Índia". O lançamento em 23 de setembro antecipa-se à grande temporada de festivais hindus na Índia, que começa no próximo mês. Com cerca de 1,4 mil milhões de pessoas, incluindo milhões de novos utilizadores da internet todos os meses, a Índia tornou-se um foco chave dos gigantes da tecnologia nos últimos anos. Em agosto, três fabricantes de 'iPhones' Apple e a Samsung da Coreia do Sul candidataram-se a direitos de fabrico de eletrónica em larga escala na Índia ao abrigo de um esquema de incentivos de 6,5 mil milhões de dólares anunciado pelo Governo. A Apple monta alguns 'smartphones' nas fábricas da Foxconn e Wistron em dois estados do sul da Índia.