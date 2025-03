A operação que fez a detenção resultou do trabalho conjunto da PJ, sa Marinha, da Força Aérea da Guardia Civil de Espanha, da Drug Enforcement Administration do EUA e da National Crime Agency do Reino Unido, e segundo comunicado da PJ "teve origem em informação partilhada pela Guardia Civil no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa".

A operação Nautilus decorreu nos últimos dias e localizou e intercetou no Atlântico, a 500 milhas dos Açores, "um semi-submersível, utilizado por uma organização criminosa transnacional, que transportava cerca de 6,5 toneladas de cocaína, com destino à Península Ibérica. " Junto com a droga apreendida a operação culminou na detenção de cinco tripulantes da embarcação.

A PJ anuncia no mesmo comunicado que hoje, pelas 15h30, serão conhecidos mais contornos do caso.