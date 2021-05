"A Unidade Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur, hoje, dia 17 de maio, apreendeu mais de dois mil pés de papoilas de ópio, no concelho de Vila do Bispo", lê-se em comunicado enviado às redações.

Numa ação de patrulhamento, "os militares da Guarda detetaram, num caminho de acesso a uma praia, uma plantação com cerca de 2.250 pés de papoilas brancas (Papaver Somniferum), no valor estimado de 10.500 euros".