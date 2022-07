Durante o frente a frente televisivo desta terça-feira, entre Rishi Sunak e Liz Truss, que estava a ser transmitido em direto na Talk TV e pelo jornal The Sun, a moderadora e apresentadora, Kate McCann, desmaiou.

No direto não foi possível ver o que se passou em estúdio, apenas se ouve e vê a reação de Liz Truss: “Oh meu deus”, disse antes de ir em auxílio da jornalista. A atual ministra dos Negócios Estrangeiros do governo britânico falava quando se ouve um barulho, que os meios britânicos confirmaram depois ter sido provocado pelo desmaio da moderadora.

O programa foi imediatamente retirado do ar.

A estação de televisão já emitiu um comunicado a dizer que a apresentadora está bem e que por conselho médico foi decidido não continuar o debate.

Sunak saudou as "boas notícias de que [a apresentadora] já está a recuperar" na rede social Twitter, enquanto Truss mostrou "alívio" e lamentou que "um debate tão bom tenha sido forçado a terminar".

Este era o segundo de uma série de debates entre os dois candidatos para substituir Boris Johnson na liderança do partido e na liderança do governo britânico.

McCann, editora de política da Talk TV, tinha inicialmente previsto apresentar o debate em conjunto com o editor de política do Sun, Harry Cole, mas este testou positivo à covid-19 esta manhã.

Depois da votação partidária da semana passada, que deixou como finalistas Sunak e Truss, os cerca de 180.000 membros do partido têm até 5 de setembro para tomar uma decisão sobre quem sucederá.

Até há alguns meses, o antigo ministro das Finanças britânico Rishi Sunak era visto como o herdeiro natural de Boris Johnson, que elogiava a sua lealdade e as suas competências governativas.

Mas Sunak tornou-se uma das vozes mais críticas do primeiro-ministro, quando este se viu envolvido numa longa série de escândalos, tornando-se assim um pretendente ao cargo não pela sucessão natural, mas pelo confronto com o passado recente da liderança conservadora.

Nesta reta final da corrida à liderança do Partido Conservador, Sunak terá de conseguir superar Liz Truss, de 46 anos, a atual chefe da diplomacia britânica, a quem muitos chamam a nova "Dama de Ferro" - uma designação atribuída à antiga primeira-ministra Margaret Thatcher, pela forma firme como desempenhou os seus cargos.

Como secretária das Relações Exteriores, Truss tem liderado a estratégia de apoio do Reino Unido à Ucrânia e às sanções ocidentais contra a Rússia, devido à invasão russa de 24 de fevereiro, tendo sido também uma das figuras com mais destaque na disputa de Londres com Bruxelas sobre os acordos comerciais pós-'Brexit', assim mostrando o seu lado eurocético.