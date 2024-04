A reunião da Comissão Política Nacional do PS, que decorreu no Largo do Rato, aprovou as escolhas do líder do PS, Pedro Nuno Santos, para as eleições europeias de 09 de junho, lista da qual não consta qualquer nome que seja atualmente eurodeputado.

Marta Temido, atual deputada e ex-ministra da Saúde em três governos de António Costa, lidera esta lista, seguida por Francisco Assis, atualmente deputado do PS e ex-presidente do Conselho Económico e Social, e por Ana Catarina Mendes, também deputada e ex-ministra. Segue-se Bruno Gonçalves, secretário-geral dos jovens da Internacional Socialista, e André Rodrigues, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores Em sexto surge Carla Tavares, presidente da Câmara da Amadora e presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, seguida de Isilda Gomes – presidente da Câmara Municipal de Portimão e da Associação Nacional de Autarcas do PS. Sérgio Gonçalves, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira e antigo presidente do PS/Madeira, aparece em oitavo lugar e em nono – atualmente o PS tem nove eurodeputados – está Miguel Lemos, atualmente presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia.