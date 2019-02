O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, anunciou hoje, na conferência de imprensa que se realizou após a reunião do executivo, em Lisboa, a aprovação desta proposta de lei, que será agora submetida à Assembleia da República.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que estabelece um conjunto de medidas de apoio ao cuidador informal e regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada", adiantou.

Esta proposta, segundo Tiago Antunes, "será objeto de uma apresentação pública e detalhada no início da próxima semana" pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, momento para o qual remeteu o esclarecimento de todos os pormenores.

"Trata-se de reconhecer um conjunto de medidas de apoio aos cuidadores informais e pessoa cuidada, que devem ter um conjunto de direitos que são aqui previstos através desse diploma", disse.

Esta proposta de lei, garantiu o secretário de Estado, "está perfeitamente em linha com o que está previsto sobre esta matéria no Orçamento do Estado para 2019 que prevê de facto a realização, no imediato, de projetos-piloto de apoio a cuidadores informais".

"O diploma, contudo, não se limita a regular os projetos-piloto", garantiu.