Estamos a dias do Natal, uma época de encontros, de afetos, de partilhas, de tradições. E os anos de pandemia deixaram-nos ávidos de contacto, aguardando ansiosamente por estar com os nossos entes queridos. Abraçar, rir, olhar e viver a reunião familiar. A celebração do Natal pode, assim, constituir um ritual de grande importância para o estreitar de laços familiares e de amizade, dando significado à nossa vida de forma consciente e inconsciente e contribuindo para a gestão de mudanças e transições.

Como época de relações que é, iremos lembrar-nos de quem está. E de quem partiu, deixando aquela cadeira vazia...

Perder alguém que amamos pode transformar o nosso Natal. Podemos ter vontade que a época passe depressa. De não festejarmos. De estarmos sozinhos. Podemos até procurar contrariar o vazio que sentimos tão profundamente, tentando demonstrar alegria para fora. Não queremos estragar o ambiente, não queremos preocupar ninguém, queremos ser fortes e evitamos sentir o que dói. É isso que fazemos instintivamente, procurar o prazer e afastar a dor.

O Natal é feito de histórias, memórias, costumes, tradições que passam de geração em geração. E pode ser muito difícil passar esta quadra após uma perda. Tudo à nossa volta está reluzente, as pessoas sorriem apressadamente na azáfama natalícia e o mundo diz-nos que devemos festejar. Algo que pode ser impossível tal é o frio que nos percorre a alma. Legítimo. Solitário. Humano.

É que naquela cadeira sentou-se em muitos Natais aquela pessoa que amávamos e não é fácil deixá-la ir. A dor está cá, mas o que vivemos com essa pessoa ficará para sempre dentro de nós. E assim será por diante, ano após ano, Natal após Natal. É nesta passagem que residirá uma espécie de imortalidade que o Natal poderá trazer. Aqueles que nos deixaram, estão agora um pouco dentro de nós. E um dia seremos nós a passarmos um pouco de nós e deles.

Deixamos-lhe algumas sugestões para lidar com o luto durante esta época e após: