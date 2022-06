Recorda-se de um anúncio onde a meio soavam sirenes? "Aqui a rotina continua. Na Ucrânia não", a campanha da Amnistia Internacional (AI), com o selo da BAR Ogilvy e apoio do MEO, venceu o prémio máximo, na categoria de Media, no Cannes Lions International Festival of Creativity, o maior festival de criatividade publicitária.

A campanha da AI, que tinha como objetivo sensibilizar os portugueses para a nova realidade do povo ucraniano, "relembrando a importância de apoiar o trabalho concretizado por esta organização internacional no que respeita à defesa dos Direitos Humanos", contou com o apoio do MEO, que "cedeu o seu espaço publicitário em vários meios e plataformas para fazer soar as sirenes da campanha, disponibilizando ainda apoio logístico para esta importante causa".

"Quando o MEO se assumiu enquanto marca de causas foi precisamente para podermos dar voz a iniciativas como esta da Amnistia Internacional. A humanização é um dos pilares-mestre que sustenta a atuação do MEO e é parte inquestionável do seu ADN, pelo que é para nós um orgulho ver hoje esta campanha ser premiada com o mais alto reconhecimento do maior festival de criatividade publicitária", sublinha Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, em comunicado.

"Este Ouro no Festival Cannes Lions é de extrema importância para o reconhecimento do trabalho que a Amnistia Internacional tem vindo a desenvolver na Ucrânia, mas é também mais uma forma de dar visibilidade e manter o assunto na atualidade pelo impacto mediático que este festival tem", afirma Miguel Ralha, CEO & Partner da BAR Ogilvy, numa outra nota.

O The Cannes Lions International Festival of Creativity foi criado em 1953 pela SAWA (Screen Advertising Worlds Agencies) e é atualmente o mais importante prémio da publicidade mundial.

Com organização da empresa britânica Ascential plc, realiza-se anualmente na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, reconhecendo os trabalhos mais criativos da publicidade do último ano, em simultâneo com uma conferência com cerca de 200 atividades entre debates e encontros com nomes grandes do setor.