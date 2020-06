“As pessoas ainda têm algum receio do vírus e, por isso, escolhem espaços que não juntem muita gente”, refere, sublinhando que os fatores “natureza” e “ar puro” são também fundamentais.

Tiago e Maisa vivem no Porto, estão noivos, com casamento marcado para maio de 2021, e também rumaram ao Oak Nature para uns dias de férias longe da cidade e em contacto direto com a natureza.

“É um hotel muito tranquilo, pensam em todos os pormenores, há gel desinfetante em cada canto, ouvem-se os pássaros, vê-se a albufeira, vê-se a montanha, temos o Gerês aqui perto. Que mais poderíamos desejar para desconfinar em segurança?”, atira Maisa.

No aldeamento Pousadela Village, a poucos quilómetros de distância, o cenário repete-se, com a particularidade de, ali, o alojamento ser em casas autónomas.

Catarina Iglésias, de Espinho, confessa que o seu estilo de férias é mais pegar numa mochila e ir conhecer cidades movimentadas, mas este ano optou por passar uns dias, com o marido e a filha de três anos, naquele aldeamento de montanha em Vieira do Minho.

“É claro que esta opção tem que ver com o vírus. Tenho uma filha de três anos e senti que não podia nem devia arriscar. Aqui andamos à vontade, temos uma casa só para nós, não há multidões e há este ar puro que não há em mais lado nenhum”, refere.

A Pousadela Village abriu no verão de 2018, assumindo-se como um “projeto diferenciador” na área do alojamento de montanha e como uma “resposta à altura” do nome e do prestígio do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Vítor Barbosa, um dos três proprietários, diz que o aldeamento tem ainda a preocupação de combater a sazonalidade turística na região, criando condições de conforto para as alturas em que o frio aperta.

“Não foi à toa que decidimos criar uma piscina coberta aquecida”, refere.