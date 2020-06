A Arábia Saudita vai autorizar cerca de mil fiéis que vivem no território a fazer a grande peregrinação a Meca este ano, anunciaram as autoridades do país esta terça-feira. Já tinha sido anunciadas medidas drásticas devido à pandemia.

"O número de peregrinos será de quase mil, talvez um pouco mais, um pouco menos", disse Mohammed Benten, ministro para o hajj (peregrinação) a Meca, numa entrevista coletiva. "O número não chegará a 10.000 ou 100.000", garantiu. Durante o Ramadão, as medidas de contenção foram rigorosas na Arábia Saudita, onde as orações foram suspensas nas mesquitas e um recolher obrigatório foi imposto na maioria dos sítios, com exceção da Grande Mesquita de Meca, onde os fiéis, em número limitado e cercados por forças de segurança, participaram na oração.