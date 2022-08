O Supremo Tribunal do Reino Unido recusa-se a permitir o recurso no caso da criança de 12 anos que está em morte cerebral desde abril. As máquinas podem ser desligadas a partir da tarde desta terça-feira.

Uma tentativa de última hora dos pais de Archie Battersbee, de 12 anos de idade, para impedir a retirada do seu tratamento de suporte de vida, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, diz o The Guardian. Archie Battersbee sofreu danos cerebrais em abril quando, segundo a sua mãe, se engasgou e asfixiou enquanto participava num desafio viral que circulava na internet. Na segunda-feira, o tribunal de recurso fixou como prazo o meio-dia desta terça-feira como o prazo para manter Archie ligado às máquinas. Após um recurso de última hora ter falhado, a decisão do Supremo Tribunal, agora divulgada, diz que os pais de Archie esgotaram todas as vias legais e que o suporte de vida vai poder ser desligado a partir da tarde de hoje. Os pais, Hollie Dance, 46 anos, e Paul Battersbee, 57 anos, de Southend-on-Sea, Essex, tinham pedido um adiamento mais prolongado, mas os juízes do tribunal de recurso tinham concedido apenas uma prorrogação limitada para apresentar um pedido ao supremo tribunal para recorrer da sua decisão. O casal tem travado uma batalha legal desde maio, pedindo que o seu filho fosse autorizado a morrer da forma mais "natural" possível.