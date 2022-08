Archie Battersbee, de 12 anos, sofreu danos cerebrais em abril quando, segundo a sua mãe, se engasgou enquanto participava num desafio viral que circulava na internet.

O hospital Royal London em Whitechapel, no leste de Londres, tinha a intenção de terminar o tratamento às 14 horas de segunda-feira, na sequência de anteriores decisões do tribunal superior e do tribunal de recurso, mas o prazo foi suspenso enquanto o novo recurso era ouvido — e passou para as 12h do dia de hoje, terça-feira.

Contudo, a decisão foi novamente adiada e as máquinas vão continuar ligadas. Pouco antes da hora prevista, chegou a notícia de que o tribunal britânico aceitou mais um recurso dos pais de Archie Battersbee.

O casal tem travado uma batalha legal desde maio, pedindo que o seu filho fosse autorizado a morrer da forma mais "natural" possível.

Depois do pedido ao Supremo Tribunal, a mãe do rapaz prestou algumas declarações sobre o estado de saúde do filho. "Eu sei que o Archie ainda está connosco. Ele está muito aqui, está a progredir de muitas maneiras", afirmou.