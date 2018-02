“As alterações climáticas são um desafio do presente, não são futuro, nem são um risco. São uma realidade e, perante esta, temos duas escolhas possíveis: podemos sofrer, não fazendo nada, ou enfrentar o problema”, disse o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Fernando Medina, que é também presidente da Câmara Municipal de Lisboa, durante a apresentação do plano, no Pavilhão do Conhecimento.

Para o governante, “a vitória ou a derrota” contra os efeitos das alterações climáticas “joga-se nas áreas metropolitanas”, sendo os eixos da eficiência energética e dos transportes os que “mais contribuem” para as emissões poluentes.

“Dentro dos países desenvolvidos, apenas a Grécia é pior do que Portugal no que diz respeito à mobilidade nas áreas metropolitanas. As necessidades de mobilidade do cidadão são hoje predominantemente satisfeitas pelo transporte individual e não coletivo, o que aumenta os níveis de emissões”, apontou Fernando Medina.

O autarca assumiu a dificuldade em assegurar uma rede de transportes públicos em que a população confie, mas sublinhou que os municípios irão fazer “dos transportes públicos a espinha dorsal do sistema de mobilidade das áreas metropolitanas”.

“Temos de ter um sistema de transporte público que seja eficaz, credível e, acima de tudo, acessível economicamente, para que as pessoas possam fazer uma transferência do que é o seu meio de transporte, individual, e possam dizer que confiam no transporte público. […] É uma tarefa de uma grande complexidade, mas é, sem dúvida, a tarefa mais importante em que os municípios, neste momento, estão empenhados”, assegurou.