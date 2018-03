“Precisamos de quem nos ajude a definir como é que, do ponto de vista financeiro e orçamental, podemos financiar este modelo” de bilhética, disse, acrescentando que este objetivo tem já em vista o próximo quadro comunitário de apoio – Portugal 2030.

Para Eduardo Vítor, avançar para um passe único “implica assumir que haverá um modelo diferente do atual, “em que a imputação à bilhética não é o custo do transporte, mas uma comparticipação no custo do transporte”.

Em declarações aos jornalistas, Eduardo Vítor Rodrigues, também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, explicou que vão ser encomendados estudos à Universidade Católica e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

O assunto foi levantado em reunião ordinária do CmP pela presidente da Câmara de Arouca e vice-presidente daquele órgão, Margarida Belém, que afirmou que “não basta ter uma rede” de transportes públicos em toda a AMP.

Segundo o presidente do CmP, Eduardo Vítor Rodrigues, a ideia é disponibilizar aos cidadãos da AMP um passe que tenha “tendencialmente o mesmo preço” em toda a região.

Contudo, referiu, se os estudos estiverem já concluídos, o passe único pode estar em cima da mesa no âmbito do concurso público internacional que a AMP vai lançar para a concessão dos transportes públicos rodoviários da região em dezembro de 2019.

Dando a sua opinião pessoal, Eduardo Vítor referiu que a fonte de financiamento para a comparticipação no custo do transporte poderá, por exemplo, ser pela “imputação ao imposto sobre combustíveis ou ao imposto sobre veículos, bem como pela participação no IRC de empresas que estão a beneficiar de uma melhor mobilidade", mas essa é a matéria que tem de ser estudada.

O título intermodal Andante “tem diferentes preços em função das zonas”, mas com um modelo de passe único um utente paga o mesmo numa deslocação entre a Boavista e a Baixa do Porto e numa viagem entre a Boavista e o centro de Arouca, por exemplo.

Isto não significa, contudo, qualquer aumento no custo da viagem mais curta, garantiu o autarca, explicando que a imputação de custo para a redução daqueles que fazem trajetos maiores deverá ser feita à componente fiscal do Orçamento do Estado.

Segundo disse, a AMP “está a decidir a maior revolução na área dos transportes” e que este modelo tem “vantagens” quer fiscal, quer financeira, orçamental, ambiental e até de “desanuviamento da cidade”.

A 20 de fevereiro, em Gaia, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirmou que a criação de um passe único metropolitano para cada uma das áreas metropolitanas, “com valor uniforme e acessível”, é um dos itens da futura proposta de descentralização que apresentarão ao Governo ainda este mês.

O CmP pretende também encomendar um estudo que defina um plano de ferrovia para a AMP, sendo o seu objetivo “ter um trabalho técnico bem feito” aquando do Portugal 2030.