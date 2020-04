“Há neste momento, claramente, uma necessidade de tomada de posição que vai ter de ser financeira, ainda por cima porque isto tende a durar”, disse dando como exemplo o transporte escolar.

“O transporte escolar deixa de existir, as câmaras não pagam, o Estado não paga às câmaras e as câmaras, não pagando, as empresas não recebem”, justificou.

No documento a que a Lusa teve acesso, e que foi aprovado hoje, os municípios defendem ainda a isenção de pagamentos de rendas da habitação social mediante comprovativo de redução de rendimentos e a redução das tarifas de água, resíduos, eletricidade, telecomunicações, entres outras.

Pede-se também “que o preço da água em alta, fornecida através das Águas do Douro e Paiva aos Municípios, seja reduzida em 50%”.

No que respeita às IPSS, propõe-se “o isolamento dos lares de idosos durante a duração da pandemia, incluindo os respetivos trabalhadores, com o pagamento a duplicar do salário destes trabalhadores, a suportar a fundo perdido pelo Estado”.

Defende-se ainda o reforço da capacidade das instituições, “manifestamente subapoiadas e com tratamento muito desfavorável em relação à rede sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, denuncia a AMP, salientando que os 50 milhões de euros anunciados para apoio ao setor, não chegaram ao terreno.

O memorando defende ainda a realização sistemática de testes à covid-19, conforme é recomendado pelas organizações de saúde.

“Propomos que a solução do IMM [Instituto de Medicina Molecular] seja entregue a todas as universidades do país, para uma imediata operacionalização em todo o território e com total prioridade aos profissionais de saúde e aos lares de idosos. Sabendo da disponibilidade e capacidade da Universidade do Porto para fazer os testes, que os mesmos sejam realizados no Hospital de S. João e, se necessário, no Hospital de Gaia para os municípios a sul do Douro”, defende-se no documento.

Os 17 municípios defendem ainda a suspensão das regras orçamentais no que diz respeito ao equilíbrio orçamental e às regras do endividamento, permitindo excecionalmente que o façam para despesas correntes para fazer face às respostas sociais.

Propõe ainda isentar de visto do Tribunal de Contas (TdC) os empréstimos a contrair pelos municípios que possuam capacidade de endividamento definido pela lei.

No setor empresarial, os municípios defendem a atribuição de apoios “a fundo perdido a todas as entidades gestoras destes equipamentos ou serviços, sejam municípios ou empresas do Setor Empresarial Local (incluindo Termas)”.

Pede-se ainda que sejam apoiados a prestadores de serviços destas entidades, a fundo perdido.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 55 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).