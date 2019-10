Na sequência de demissão do Presidente Abdelaziz Bouteflika em 02 de abril, os ativistas do ‘Hirak’, o inédito movimento de contestação ao regime desencadeado a 22 de fevereiro, continuam a manifestar-se semanalmente para exigir o desmantelamento do “sistema” no poder desde a independência da Argélia em 1962.

Antes de dispersarem sem incidentes pelas 17:00 locais (mesma hora em Lisboa), os manifestantes exigiram o afastamento do conjunto do sistema que circulava em torno do ex-Presidente, em particular o chefe de Estado-Maior, general Ahmed Gaid Salah, e do chefe de Estado interino Abdelkader Bensalah, e recusando que organizassem o escrutínio destinado a eleger o sucessor de Bouteflika.

“Gaid Salah, demissão!”, “Não às eleições este ano” foram frases que voltaram a ecoar pelas ruas da capital, numa forte mobilização que não emite sinais de desmobilização desde o final do verão, e que também decorrem em muitas outras cidades do país magrebino.

A multidão também se insurgiu contra um projeto-lei sobre os hidrocarbonetos, acusado de delapidar a riqueza nacional em proveito das multinacionais e também com forte rejeição por todo o país.