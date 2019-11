Uma das vítimas que narrou os abusos, Ezequiel Villalonga, atualmente com 18 anos, disse à AFP no início processo judicial que "a vida ali dentro [do instituto] era muito ruim".

O Instituto Próvolo, em Mendoza, mil quilómetros a oeste de Buenos Aires, foi fechado em 2016 após as primeiras denúncias. "Nós não aprendíamos nada, não tínhamos comunicação, não sabíamos língua gestual, escrevíamos e não sabíamos o quê, perguntávamos a outros companheiros e, também, ninguém, entendia nada", disse Villalonga. Os demandantes, a maioria familiares das vítimas, pediram uma pena de 50 anos de prisão para os acusados.

Uma manifestação foi organizada em frente ao tribunal durante a leitura da sentença. Participaram jovens do instituto com cartazes de "Apoio aos sobreviventes do Próvolo".

Num processo abreviado no ano passado, Jorge Bordón, de 50 anos, foi condenado a 10 anos de prisão após se declarar culpado pela agressão sexual a cinco vítimas. Outro acusado foi considerado inimputável por ser descapacitado e ter sofrido abusos sexuais desde a infância. Há mais 14 réus divididos em dois casos que ainda não foram julgados.

Corradi chegou à Argentina em 1970 do Próvolo de Verona (Itália) e assumiu a instituição, primeiro em La Plata e depois, em 1998, em Mendoza, onde foi preso preventivamente a 26 de novembro de 2016. Outras denúncias de abuso no Próvolo de La Plata (60 km ao sul de Buenos Aires) estão sob investigação para um futuro julgamento.

A instituição tinha como objetivo ensinar crianças com deficiência auditiva ou distúrbios de linguagem.