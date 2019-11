De acordo com os dados disponibilizados hoje, no último dia do mês de outubro, e comparativamente ao último dia do mês anterior, verificou-se a subida do volume armazenado de água na bacia hidrográfica do Ave e a descida nas outras 11 das bacias monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Das 59 albufeiras monitorizadas, três apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 30 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

A bacia do Sado (25,6%) era a que apresentava no final de outubro menor disponibilidade de água, seguida pelas do Barlavento (30,7%), do Lima (33,9%), do Arade (40,3%), do Oeste (40,4%), de Mira (46,9%)

As bacias do Cávado (62,7%), do Guadiana (61,7%) e do Douro (60,9%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de outubro.