No início dos anos 60 do século XX, Cláudio Torres, com 21 anos e estudante de Belas-Artes no Porto e oposicionista ao regime de Salazar, sofreu a perseguição da polícia do regime, tendo estado preso durante algum tempo.

Exilado no estrangeiro, trabalhou em vários países, como a Roménia, onde em 1973, concluiu a licenciatura em História e Teoria da Arte na Universidade de Bucareste.

Após o regresso a Portugal, em 1974, iniciou a atividade de docente no Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou várias cadeiras ligadas à História Medieval.

Em 1978, a convite do primeiro presidente da Câmara de Mértola eleito em democracia, António Serrão Martins, que era seu aluno em Lisboa, Cláudio Torres “lançou mãos à obra” em Mértola, onde fundou o CAM, naquele ano, e para onde se mudou definitivamente, em 1986, depois do afastamento definitivo da Faculdade de Letras.

Cláudio Torres tem desenvolvido atividade científica na área do património cultural, nomeadamente nos domínios da arqueologia, da investigação histórica e da museologia.

Na área da arqueologia e da investigação histórica, destaca-se a direção das escavações arqueológicas em Mértola, desde 1978.

No âmbito da atividade museográfica, fundou o Museu de Mértola e foi consultor e comissário de várias exposições exibidas em Portugal e Marrocos.

O arqueólogo fundou a revista “Arqueologia Medieval”, tem várias obras publicadas, já recebeu diversas distinções, desempenhou vários cargos e, desde 2006, é membro do Conselho Consultivo na área do Património Cultural do Ministério da Cultura.