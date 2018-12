"Há um retomar da investigação multidisciplinar no Parque Arqueológico do Vale do Côa, e as descobertas feitas nestes últimos dois anos estão a revelar que a Arte do Côa é muita mais ampla e antiga do que aquilo que se pensava inicialmente", disse à agência Lusa José Arnaut.

Para o arqueólogo, presidente da AAP, o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa começam a funcionar com "maior estabilidade" que anteriormente, começando assim a haver condições para levar a cabo "um trabalho de investigação 'de ponta' a nível europeu".

"Falamos apenas de uma equipa de arqueólogos que está a colocar a descoberto novos elementos no Vale do Côa e trata-se de um trabalho muito minucioso que abrange áreas muito reduzidas, havendo aqui espaço para mais equipas de investigação trabalharem em simultâneo, ligadas a várias universidades europeias", indicou.

Para o presidente da direção da AAP, o facto do Parque Arqueológico do Vale Côa (PAVC) ser uma das zonas mais amplas do mundo em arte rupestre ao ar livres permite um contacto mais direto com este tipo de gravura na rocha.