Esta entrega envolve a totalidade do acervo de Paulo Mendes da Rocha e segue-se à doação, em 2015, do projeto do Museu Nacional dos Coches à Casa da Arquitetura e, em 2018, de um conjunto de sete projetos para a Coleção Arquitetura Brasileira do Centro Português de Arquitectura.

“O acervo de Paulo Mendes da Rocha que agora chega à Casa da Arquitectura, engloba todo o material produzido durante a sua longa vida profissional, desde a década de 50 do século passado até aos nossos dias”, adianta a instituição portuguesa, em comunicado.

A incorporação reúne cerca de 8800 objetos, relativos a mais de 320 projetos, e “é composta por cerca de 6300 desenhos analógicos, 1300 desenhos físicos, três mil fotografias e ‘slides’, um conjunto de maquetes feitas pelo próprio” Mendes da Rocha e aproximadamente 300 publicações, segundo o comunicado da instituição.

A Casa da Arquitectura irá realizar uma exposição monográfica dedicada ao arquiteto, “em meados de 2022″, e este arquivo será disponibilizado ‘online’.