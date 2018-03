Richard Meier foi acusado por quatro mulheres com quem trabalhou, entre elas duas que descreveram incidentes que decorreram ao longo dos últimos dez anos no seu apartamento em Nova Iorque, e por uma quinta que o conheceu durante o desenvolvimento do projeto do Getty Center, em Los Angeles.

A assistente do arquiteto em 2009, Laura Trimble Elbogen, na altura com 24 anos, afirmou, citada pelo New York Times, que Meier a convidou para o seu apartamento, ofereceu-lhe vinho, mostrou-lhe fotos de mulheres nuas e lhe pediu que se despisse para ser fotografada.

A sua assistente de comunicação, Alexis Zamlich, na altura com 22 anos, referiu que, no mesmo ano, numa visita ao seu apartamento, Meier se despiu à sua frente. Zamlich afirmou ainda que recebeu um acordo legal no valor de 150.000 dólares que requeria que os funcionários da firma recebessem um treino contra o assédio sexual.

Scott Johnson, o diretor de operações da firma de Meier entre 2003 e 2010, confirmou que recebeu queixas de Zamlich e Elbogen, mas disse ter feito “tudo o que podia”, incluindo “instalar fortes políticas contra o assédio e treino” nas quais Meier também participou.

Judi Shade Monk, que começou a trabalhar com o arquiteto com 26 anos, em 2003, afirmou que, após ter sido avisada por diversos funcionários para “não ficar no escritório até tarde”, durante uma festa na firma, Meier agarrou a sua roupa interior por baixo do vestido.