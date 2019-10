Na área das publicações, na categoria Livros, foi distinguida com o primeiro prémio a coleção de Guias de Arquitetura de Projetos Construídos de Portugal, publicada pela A+A Books, com coordenação editorial de Maria Melo e Michel Toussaint, dedicados a arquitetos como Álvaro Siza, Souto de Moura e Carrilho da Graça.

Na área de projeto, a escolha da reabilitação do Colégio da Trindade foi feita entre um total de 997 propostas, de “equipamentos públicos, centros culturais, docentes ou recreativos”, a par de residências e reabilitações, localizando-se as obras premiadas na Argentina, Brasil, Chile, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela, como destaca a BIAU.

Todas as obras premiadas “são muito potentes”, tendo sido “feitas a pensar em quem e como as habitará”, indicou o júri da 11.ª edição da bienal, este ano focada na forma de habitar no quotidiano, no espaço ibero-americano.

Dos 17 projetos premiados, foram distinguidos dois com “o prémio especial do Panorama de Obras”: o Sesc 24 de Maio, do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha (autor do novo edifício do Museu dos Coches, em Lisboa), que transformou num centro de recreio a sede dos antigos armazéns Mesbla, em São Paulo, e o Museu do Clima em Leida, em Espanha, do arquiteto Toni Gironès.

O prémio principal da BIAU, o Prémio Ibero-americano de Arquitetura e Urbanismo, anunciado anteriormente, distinguiu ex-aequo o arquiteto espanhol César Ortiz-Echagüe Rubio, nascido em Madrid, em 1927, e o arquiteto argentino Jorge Enrique Scrimaglio, nascido em Rosario, em 1937.