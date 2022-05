Fernando Santos Pessoa foi colega, discípulo e biógrafo de Gonçalo Ribeiro Telles e Alexandre Cancela D’Abreu é professor aposentado da Universidade de Évora, instituição onde Ribeiro Telles contribuiu para a criação de uma licenciatura em Arquitetura Paisagística.

O prémio, que pretende distinguir anualmente personalidades de destaque nas áreas do ambiente e da paisagem e com percursos de vida ligados ao serviço cívico, foi criado em 2019, sendo uma iniciativa conjunta do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, da Ordem dos Engenheiros, da Causa Real e da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas.

Gonçalo Ribeiro Telles, falecido em 11 de novembro de 2020, em Lisboa, aos 98 anos, foi uma figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal.

Defensor da monarquia, iniciou a sua carreira na Câmara de Lisboa e ocupou diversos cargos políticos, nomeadamente como ministro de Estado e da Qualidade de Vida, entre 1981 e 1983.

Na primeira edição, em 2019, o prémio foi atribuído à arquiteta paisagista Teresa Andersen e em 2020 foram reconhecidos o antigo vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa José Sá Fernandes e a arquiteta paisagista e professora da Universidade de Évora Aurora Carapinha.