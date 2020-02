O projeto de investigação "COMBAT - O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação antidiscriminação" analisou processos de contraordenação instaurados pela CICDR, entre 2006 e 2016 e findos até fevereiro deste ano, em três áreas específicas (educação, habitação/vizinhança e forças de segurança), refere a Universidade de Coimbra, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

Ao todo, foram analisados 106 processos, cerca de 45% da totalidade dos processos instaurados pela comissão durante o período referido.

Os resultados mostram que "80% dos processos foram arquivados, sendo 22% por prescrição", valor que aumenta para casos relacionados com a habitação e vizinhança, em que o arquivamento por prescrição atinge os 47%, salienta a coordenadora do COMBAT, Silvia Rodríguez Maeso, citada na nota de imprensa.

Apenas 7,5% dos casos resultaram em condenação, sendo que, se forem consideradas as condenações impugnadas e anuladas em tribunal, a percentagem desce para 5,8% dos processos com condenação efetiva, salienta a investigadora do CES.

Cerca de um terço das queixas apresentadas referem a discriminação "com base na origem étnico-racial afrodescendente/origem africana/negro, 17% com base na origem étnico-racial cigana e 44% com base na nacionalidade (principalmente nacionalidade brasileira, ucraniana, romena e moldava)", afirma Silvia Rodríguez Maeso, citada na nota.

De acordo com a coordenadora do projeto, a análise do estudo revelou "práticas institucionais negligentes, que se revelam no número elevado de arquivamento por prescrição (tanto no âmbito da CICDR como das inspeções competentes em cada área)".